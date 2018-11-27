Yenimahalle'de

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, "Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer düzenlendi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Batıkent Meydan Etüd Merkezi, Yenimahalle Eğitim Merkezi ve Şehit Mehmet Uygun Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler katıldı.

"Teknoloji bağımlılığı", "teknolojinin doğru kullanımı", "anne-babalar ve öğretmenlerin bu konuda yaklaşımı" gibi konularda bilgi verilen seminerde, dijital dünya hakkında da öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Prof. Dr. Yılmaz, aşırı teknoloji kullanımı konusunda bazı verileri paylaşarak, ortalama internet kullanım süresinin dünyada 6 saat iken Türkiye'de 7 saat 9 dakika olduğunu belirtti.

"Sayısal veriler durumun ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya çıkarmaktadır." diyen Yılmaz, teknolojinin kullanımının değil, kötü kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini aktardı.