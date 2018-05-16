Yenimahalle'de pazarcı tezgahları denetlendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zabıta ekipleri, pazarcı tezgahlarını denetledi.
Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayarları Şefliği ekipleri, semt pazarlarını gezerek, tezgahlarda incelemelerde bulundu.
Çalışma boyunca 938 tezgahı gezen ekipler, terazileri, ölçü aletlerindeki damgaları ve muayeneleri kontrol etti.
Tartılarda hileli satış yapılıp yapılmadığına da bakan ekipler, yanlarında getirdikleri tartılarla pazarcı esnafı tartısının ölçümünü kıyasladı.
Ekipler, mühür süresini doldurmuş 138 teraziyi mühürledi.