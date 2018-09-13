Yenimahalle'de okullardan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Yenimahalle ilçesinde mayıs-eylül aylarında 2 okuldan çeşitli malzemeler çalan 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir okuldan 4 ayrı tarihte çöp sepetleri, kaynak makinesi, bank ve çok sayıda da musluk ve kapı kolu; bir başka okuldan da yaklaşık 25 bin lira değerinde 2 televizyon, fotokopi makinesi, optik okuyucu, masaüstü bilgisayar ve 50 musluk çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Kamera görüntülerinin incelenmesiyle belirlenen zanlılardan Y.Y. ile K.Ş. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Daha önce de sabıka kayıtları bulundukları anlaşılan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalındıktan sonra ikinci el malzeme alan bir mağazaya satılan bir fotokopi makinesiyle yazıcı okul yönetimine teslim edildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.