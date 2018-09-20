Yenimahalle'de matem orucu açıldı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, matem oruçlarının tutulduğu muharrem ayı dolayısıyla Alevi vatandaşlarla Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşar, oruçların açıldığı, mersiyelerin okunduğu iftarda konuklarına seslendi.

"Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız." ifadesini kullanan Yaşar, şöyle devam etti:

"Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz ve farklı davranmamız bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir ancak yolumuz birdir. Yolumuz insanı kamil olmak, bir olmaktır. Biz Türk ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz, ayrışmadan, yeni Kerbela'lara müsaade etmeden bir ve bütün olmaya mecburuz."

Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen oruç açma yemeğine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara milletvekilleri Murat Emir, Servet Ünsal, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, meclis üyeleri, Alevi dernekleri ve muhtarlar da katıldı.

Konuşmanın ardından Dedeler Kurulu Başkanı Remzi Özbalı ve Ali Aydın'ın mersiyeleri ve lokma duası ile oruçlar hep birlikte açıldı.