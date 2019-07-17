Yenimahalle’de kitap fuarı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan kitap fuarı ilgi görüyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, meclis üyeleri ve siyasi parti yetkilileri Batıkent Meydan'da açılan fuarı ziyaret etti, stantları gezdi, yazarlarla bir araya geldi.

Başkan Yaşar, toplumda kitap okuma alışkanlığını yeterli olmadığını düşündüklerini belirterek, bunun önlemek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yaşar, şunları söyledi:

“Toplumların bilimde ve teknolojide ilerlemesi, güçlü bilgi birikimine sahip bireylerle mümkündür. Bu da etkin bir okuma becerisi ve alışkanlığının kazandırılması ile gerçekleşir. Ayrıca okumak, kişilerin duygu, düşünce ve hayal dünyasını da zenginleştirir. Biz büyükler elimizden kitabı düşürmemeli, çocuklarımıza, torunlarımıza sağlıklı birer örnek olarak okumanın önemini aşılamalıyız.”

20’nin üzerinde yayınevinin yer aldığı fuar 21 Temmuz Pazar günü sona erecek.