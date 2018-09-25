Yenimahalle'de

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde "Kent Konseyi Meclisi" kuruldu.

Yenimahalle Kent Konseyi Meclisi Başkanı Atilla Çınar'ın ev sahipliğinde ilk toplantı bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçeye hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.

"Benim sevdam halk sevdası, benim sevdam Yenimahalle sevdası. İlçemizin yararına olacak her işte varım." diyen Yaşar, herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir Yenimahalle oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Yaşar, "Bunu da tek başımıza değil ortak akılla yapıyoruz. İlçemizin tüm kurumlarıyla ortak noktalarda buluşuyor, birlikte projeler üretiyoruz. Her zaman ortak akıl yürüterek işlerimizi yapıyoruz. Bunu tüm kurum ve kuruluşlarda uygularsak işte o zaman başarılı ve güçlü bir ülke olacağız." diye konuştu.

Çınar da konsey içindeki çalışma gruplarına değindi.

Bir kamu kurumuna bağlı olmadan kent konseyine girilemediğini dile getiren Çınar, "Bu nedenle vatandaşların söz sahibi olabileceği, Yenimahalle'nin sorunları hakkında konuşabileceği, ilçenin eksikliklerini bize iletebileceği bir meclis oluşturmak istedik. Bu amaçla gönüllü meclisi kuracağız. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Fikir alışverişinde bulunarak birbirimize katkı sağlayabilir, ilçemizi el birliğiyle daha iyi noktalara taşıyabiliriz." dedi.