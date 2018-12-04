Yenimahalle'de kanser semineri düzenlendi

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi ile LÖSEV iş birliğinde kanser konulu seminer gerçekleştirildi.

YENİMEK Karşıyaka Kurs Merkezi'nde düzenlenen seminerde LÖSEV eğitmenleri Selin Çakıcı ve Elif Kara, vatandaşlara kanser hakkında bilgi aktardı.

Kanserden korunma yolları, sağlıklı beslenme, löseminin belirtileri, nedenleri, tedavisi ve korunmak için neler yapılması gerektiği anlatılan seminerde, zararlı gıdalar ile radyasyon yayan bazı elektronik cihazlardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekildi.



