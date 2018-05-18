Yenimahalle'de ilaçlama çalışmaları

ANKARA (AA) - Yenimahalle ilçesinde, belediye ekiplerinin sineklere karşı ilaçlama yaptığı bildirildi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin mart ayından itibaren ilçede sivrisinek üreme kaynağı oluşturabilecek her türlü su birikintisi, sazlık alan ve bataklıklarda çalışma yaptığı aktarıldı.

Ekiplerin, karasinek üreme kaynağı olabilecek çöp konteynerleri, organik atıkların bulunduğu yerleri de düzenli olarak temizlediği aktarılan açıklamada, bu çerçevede ilaçlama faaliyetleri yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan eğitim almış sertifikalı 9 çalışanın, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanarak, her gün tüm cadde ve sokaklarda, 7 soğuk sisleme makinesi (ULV) ile ilaçlama yaptığı belirtildi.

Ayrıca vatandaşların talebi halinde binaların bodrum, kömürlük, sığınak, depo, garaj gibi ortak kullanım alanlarında da böcek ve fare ilaçlamasının da belediye ekiplerince ücretsiz yapıldığı bilgisi verildi.



