Yenimahalle'de ihtiyaç duyan seçmene ulaşım desteği

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi, 24 Haziran'da yapılacak seçimde talep eden engelli ve yaşlılara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak isteyen ancak ulaşım güçlüğü çeken engelli ve yaşlılara yönelik, 08.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Belediyenin 0312 315 81 44 numaralı telefon hattından ulaşım hizmeti talep eden engelli ve yaşlılar, evlerinden alınarak oy verme merkezlerine taşınacak ve ardından yeniden evlerine bırakılacak.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da konuşla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazar günü engelli vatandaşlarımızın demokratik hakları olan oy kullanma işlemini yerine getirmeleri için gerekli hazırlıkları yaptık. Geleceğimiz ve aydınlık bir Türkiye için sandığa gidip oy verin." ifadelerini kullandı.