Yenimahalle'de geleneksel sünnet şöleni

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel sünnet şöleni düzenleniyor.Belediyenin çocuklara sünnet kıyafeti hediye ettiği şölende, 700 çocuğun 3 gün boyunca sünneti yapıldı. Sünnet şöleninde...

Yenimahalle'de geleneksel sünnet şöleni
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ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel sünnet şöleni düzenleniyor.

Belediyenin çocuklara sünnet kıyafeti hediye ettiği şölende, 700 çocuğun 3 gün boyunca sünneti yapıldı.

Sünnet şöleninde minikleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 9 yıldır sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Yaşar, "Hemşehrilerimizin iyi günde, kötü günde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Minik yavrularımızın sünnetlerini gerçekleştirerek ailelerine destek olmayı amaçladık. Evlatlarımızın ülkemize, milletimize hayırlı olmalarını diliyorum." dedi.

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