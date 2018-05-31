Yenimahalle'de geleneksel sünnet şöleni

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel sünnet şöleni düzenleniyor.Belediyenin çocuklara sünnet kıyafeti hediye ettiği şölende, 700 çocuğun 3 gün boyunca sünneti yapıldı. Sünnet şöleninde...