Yenimahalle'de fırın ve pastahaneler denetlendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, zabıta ekipleri tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerini denetledi.

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle fırın ve pastahanelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını belirlemek için denetim yaptı.

İlçedeki Özankara Toptancılar Sitesi'ndeki tatlı, börek şeker ve lokum imalathanelerini tek tek denetleyen zabıta görevlileri, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zabıta görevlileri, kurallara uymayan bazı işyerleri hakkında tutanak tutarken temiz üretim yapan üreticileri de tebrik etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla denetimleri sıklaştırdıklarını ifade ederek, kimsenin halkın sağlığı ile oynamasına izin vermeyeceklerini söyledi.