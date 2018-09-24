ANKARA(AA) - Yenimahalle'de "Eğitime Destek Projesi" kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitimlere başladı.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi, Batıkent Meydan AVM Kurs Merkezi ve Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler, ilk ders heyecanını yaşadı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, projenin maddi imkansızlıklar dolayısıyla çocuklarını kursa gönderecek durumu olmayan aileler için büyük bir olanak olduğunu söyledi.

Çocukların geleceğimiz olduğunu, onların eğitiminin çok önemli olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz, ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurslar açtık. Tek amacımız kursa gidemeyecek durumda olan çocuklarımızın şartlarını, kursa gitme imkanı olan ve özel okullarda eğitim alan çocuklarımızla eşitlemek. İyi bir eğitim almaları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yavrularımızın başarısı, güzel meslekler edinmesi bizleri gururlandırır. Yeni eğitim öğretim hayatında hepsine başarılar diliyorum."