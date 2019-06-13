ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde Batıkent İsmail Hakkı Tonguç Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, çevrenin önemini farklı atölye çalışmalarıyla öğrendi.

Bu kapsamda kurulan stantlarda çocuklara çevre bilinci anlatıldı.

Çocuklar, ASKİ Tiyatro Topluluğu'nun "çevre" temalı oyunu ve çeşitli aktivitelerle eğlendi.

Yaşar, yaptığı açıklamada, hem dünyanın hem de ülkenin gün geçtikçe kirlendiğini söyledi.

"Dünyada su ve hava kirlendikçe hem yaşam zorlaşıyor hem de ülke ekonomileri zarar görüyor." diyen Yaşar, şöyle konuştu:

"Tabiatımızı korumak, suyumuzu kirletmemek ve çevremizi temiz tutmak zorundayız. Bunların hepsini doğru şekilde yaparsak hem geri dönüşümü ekonomimize katmış oluruz hem de şehrimizi, ülkemizi, dünyamızı temiz tutarız. Yenimahalle'yi gelin hep beraber temiz tutalım. Vatandaş olarak sizler de sokağınızı caddenizi temiz tutmak için elinizden gelen gayreti gösterin. Yenimahalleliler olarak tüm ilçelere örnek olalım. Yenimahalle bugün temizlik konusunda Türkiye'nin en güçlü belediyeleri arasında yer alıyor. Bunun devamlılığının sağlanması için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var."

Etkinlikte, "Öğrenciler AEEE Topluyor" yarışması kapsamında Yenimahalle'de 2 bin 350 kilogram elektronik atık toplayarak birinci olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve "Okullararası Atık Pil Toplama" yarışmasında 618 kilogram ile en fazla atık pil toplayan Mehmet Akif İnan İlkokulu ödüllerini aldı.