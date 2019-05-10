Yenimahalle'de dans festivali yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde belediye ile Başkent Üniversitesi Dans Topluluğunca bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen dans festivali düzenlendi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki festivale, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Üniversitesi Kurucusu Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Gecede kısa bir konuşma yaparak konukları selamlayan Fethi Yaşar, "Sanat; insana sevgiyi, kardeşliği, aşkı aşılar, insanları birleştirir." dedi.

Sanatın sınırları, engelleri, farklılıkları ortadan kaldıran birleştirici gücüne inandıklarını ifade eden Yaşar, "Yenimahalle, Ankara’da kültür ve sanatın merkezidir. Bugün bu gençlerimizi de ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyorum." diye konuştu.

Festivalde, 8 ayrı üniversiteden dans toplulukları çeşitli dans gösterileri sundu.

Katılımcılardan büyük beğeni alan söz konusu topluluklara etkinlik sonrası katılım belgesi takdim edildi.