Yenimahalle’de Atapark ve ikinci bahar lokali açıldı

ANKARA(AA) - Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Ata Mahallesi'nde Atapark ve İkinci Bahar Lokali açıldı.

Açılış öncesi Ersin Perçin, Evren Çelik ve Serdar Şimşek konser verdi. TUBİL Halk Dansları Topluluğu da Bitlis yöresine ait dans gösterisiyle sahne aldı.

Açılışta konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, her mahalleye eşit hizmet anlayışı içerisinde olduklarını söyledi.

Ata Mahallesi'nin en uzak mahallelerden biri olmasına rağmen gelişmeye en müsait mahalle olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Biz de bölgede alt ve üst yapıyı destekleyerek bu gelişmeye destek olduk. Gözden ıraktı ama gönlümüzde en gözde mahallelerimizden biri. Bugün açacağımız 26 bin metrekarelik parkımızın içerisinde 2 adet tenis kortu, 1 voleybol sahası, 1 beach voleybol sahası, 3 adet çocuk oyun alanı, 1 fitness alanı, 3 adet süs havuzu, oturma alanları ve koşu yolu bulunuyor. Hemşehrilerime hayırlı olsun. Ata Kültür Merkezi'nin her şeyi tamamlandı. Önümüzdeki ay açmayı planlıyoruz. Bir de size anaokulu ile kapalı spor kompleksi ve yüzme havuzu sözü veriyorum. En kısa zamanda bu sözümü gerçekleştireceğim."



