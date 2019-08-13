Yenimahalle sakinleri mesire alanını doldurdu

ANKARA (AA) - Yenimahalle'de Kurban Bayramı'nda piknik yapmak ve mangal yakmak isteyen vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı'na akın etti.

146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında toplanan binlerce vatandaş keyifli bir gün geçirdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Yakacık yalnız bayramlarda değil tüm yıl Ankaralı'ların tercih ettiği, aileleri ile keyifle vakit geçirdiği bir merkez konumundadır. Piknik yapmak ve mangal yakmak isteyen kent sakinleri, Ankara’nın yeşil cenneti olan alana geliyor. Başkentliler güven ve huzur dolu bir ortamda bir araya geliyor, vatandaş mutlu bir bayram geçiriyor."