Yenimahalle Eğitim Merkezlerinde erken kayıt dönemi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle Belediyesince LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim hizmeti sunulan Eğitim Destek Merkezlerine ön kayıt başladı.

2018-2019 eğitim- öğretim yılında 2 bin öğrenciye eğitim hizmeti sunulan, 6,7,8,9,10,11,12. sınıflara yönelik öğrenme odaklı, gençlerin kişisel gelişimi ön planda tutularak, uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanan eğitim programı için Karşıyaka, Batıkent Meydanı, Ragıp Tüzün, Demetevler Destek Eğitim merkezlerinde ön kayıtlar ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe sakinlerinin eğitim ve kültür projelerinde çağın gerisinde kalmaması, gençlerin ve çocukların çağdaş sistemde eğitim alması için birçok projenin hayata geçirildiğini belirterek, çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi, gireceği sınavlarda başarılı olarak, ileride söz sahibi vatandaşlar olabilmeleri için hazırlanan "Destek Eğitim Merkezleri"ne büyük önem verdiğini ifade etti.

Yaşar, bu merkezler sayesinde ilçede hem istihdamın sağlandığını, gençlerin mesleklerinden uzaklaşmasının önüne geçildiğini hem de çağdaş eğitimin gereklerini yerine getirerek ailelere destek olduklarını aktararak, "Çocuklarımız iyi üniversitelerde okusun, ülkenin geleceğine, donanımlı bireyler olarak yetişerek katkı sunsun istiyoruz. Bu düşüncelerle Yenimahallelilere hizmet sunmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz.2 diye konuştu.