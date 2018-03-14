Yenimahalle Belediyesinde hizmet içi eğitim

ANKARA(AA) - Yenimahalle Belediyesi, çalışanlarının mevzuata hakim olması için "kamu i̇hale mevzuatı" eğitimi düzenledi.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitime Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, birim müdürleri ve ilgili personeller katıldı.

Eğitimde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunla bağlantılı diğer mevzuatlar ayrıntılarıyla anlatıldı.

Mart ayının 23'üne kadar sürecek eğitimlerde personellere "değişim ve inovasyon", "kişilik analizi ve söylem çözümlemesi", "kamu etik kuralları", "kaygıyla baş etme", "iş sağlığı ve iş güvenliği”, "çatışma yöntemi”, "mutlu olma sanatı" başlıkları altında detaylı bilgiler verilecek.