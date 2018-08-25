Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, yatırımları inceledi

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede yapımı süren tesis inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Yaşar, ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'nde 6 bin 270 metrekarelik alan üzerine, 14 bin 850 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Yaşar, tesisin 3 bin seyirci kapasiteli olacağını ve içerisinde basketbol, hentbol, voleybol, fitness, dövüş, yoga, plates, antrenman salonları, soyunma odaları, kulüp odaları, basın locaları, çocuk oyun alanı ve 104 araçlık kapalı otoparkıyla hizmet vereceğini, kompleksin eylül ayında açılmasının planlandığını belirtti.

Daha sonra Kaletepe Kültür Merkezi, Barıştepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri ile Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi inşaatlarını da gezen Yaşar, inşaatları eylül ayında bitirip açılış yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.