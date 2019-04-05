Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar mazbatasını aldı

ANKARA (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar mazbatasını aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeniden Yenimahalle Belediye Başkanlığına seçilen Yaşar, Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törenle mazbatasını Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Dursun Genel'den aldı.

Yaşar, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, Yenimahallelilerin Belediye Başkanı olarak herkesi kucaklamaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunu Yenimahalle'de gerçekleştirdik, Türkiye'de de tesis edeceğiz. Bu ülke ancak sorunlarını birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aşabilir. Herkes sorumluluğunu bilirse halk kazanır. Yenimahalle'de kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan her vatandaşımıza eşit davranmaya, her mahallemize eşit hizmet götürmeye, kaynaklarımızı halkımızın yararına kullanmaya devam edeceğiz."