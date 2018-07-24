Yenilikçi mesleki eğitim ve öğretim toplantıları

ANKARA (AA) - Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Üzüm, kurumları tarafından yürütülen AB projesinin çalışmalarının devam ettiğini ve yenilikçi mesleki eğitim ve öğretim toplantısının sonuncusunu Polonya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan projelerinin 206 projeden seçilerek kabul edildiğini ve ülke genelinde 26 proje arasına girdiğini ifade etti.

Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar KA202 faaliyeti kapsamında sunulan ve kabul edilen projelerinin Türkiye başta olmak üzere İtalya, İspanya, Polonya ve Yunanistan olmak üzere 5 ülkeden ortağı bulunduğunu aktaran Üzüm, iki yıl sürecek proje çalışmasının 2019 Haziran ayında yapılacak ve proje çıktılarının sunulacağı yaygınlaştırma toplantısı ile tamamlanacağını dile getirdi.

Proje çalışmaları kapsamında tasarım odaklı gelişmiş ülkelerden Güney Kore, Amerika, Çin, Japonya ve Finlandiya’da mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin durumunun araştırılacağını anlatan Üzüm, "Proje ortakları Türkiye, Polonya, Yunanistan, İtalya ve İspanya’da mesleki eğitim ve öğretim kurumlarında yenilikçilik konusundaki anlayışın analizi yapılarak inovasyon eğitimi taslak müfredatı hazırlanacak ve bunun sonunda bilimsel bir makale hazırlanacak." diye konuştu.

Bugüne kadar hazırladıkları projelerle Ankara dışına çıkmayan öğrencileri yurt dışına gönderdiklerini vurgulayan Üzüm, şunları kaydetti:

"Kurum olarak 2015 yılında hazırladığımız ve ortağı olduğumuz üç farklı Erasmus+ projelerimiz kapsamında toplam 30 öğrencimizi ve 3 öğretmenimizi üçer haftalık süre ile Almanya’da staj eğitimine göndermiştik. 2017 yılında sunduğumuz proje ile de inşallah alacağımız destekle 10 öğrenci ile bir öğretmenimizi İspanya’ya ve 10 öğrenci ile bir öğretmenimiz de Almanya’ya staj eğitimine göndereceğiz. Amacımız daha önce Ankara dışına çıkmayan öğrencilerimizi bu tür projeler ile yurt dışına gitmelerini sağlamaktır."