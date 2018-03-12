Yenilenen seçimde esnaf odası başkanı değişti

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yenilenen seçimle Güray Çevirme başkan seçildi.
Odanın, 20 Ocak'taki genel kurulunda 1 oy farkla başkanlığı kaybeden Çevirme'nin itirazı üzerine yeniden yapılan seçimde, Fatih Çiftçi adaylıktan çekilince Çevirme ve Ahmet Şahin yarıştı.
Odaya üye 398 esnafın oy kullandığı seçimde, Güray Çevirme 198 oy alarak Gülşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı oldu.
Diğer aday Ahmet Şahin'in 193 oy aldığı seçimde 7 oy da geçersiz sayıldı.
Odanın 20 Ocak'taki genel kurulunda 1 oy farkla Ahmet Şahin başkan seçilmişti.