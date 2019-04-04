SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde, yerel seçimlerde belediye başkanlığına yeniden aday olmayan İbrahim Yenidünya için veda programı düzenlendi.

Gölova Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen programda konuşan Yenidünya, 10 yıllık görev süresince Gölova'ya ve halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Görev sürecinde mesai yaptığı belediye personeline teşekkür eden Yenidünya, "Gerçekten sizlerle çalışmak güzeldi. Değerli Gölova halkına şahsım, kurum arkadaşlarım ve partim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Yenidünya, "Emanet aldığımız bir bayraktı, gururla taşıdığımızı düşünüyoruz. Değerli kaymakamımıza onuruma düzenlediği bu güzel programdan dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, hizmetlerden dolayı Yenidünya'ya plaket takdim etti.

Programa Kaymakam Karaosmanoğlu’nun eşi Büşra Karaosmanoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya’nın eşi Nurcan Yenidünya, kurum amirleri ve belediye personeli katıldı.

