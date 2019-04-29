Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresini yaptı

İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mesele çok basit. İki şey yapacağız. İnsan yetiştireceğiz ve ürün üreteceğiz. Nasıl insan? Ahlaki, manevi ve bilimsel kalitesi yüksek insan. Nasıl ürün? Yüksek katma değerli ürün. Bu seferberlik için gereken kaynağı da borçla, faizle, vergiyle değil, milli kaynak paketleriyle bulacağız." dedi.

Erbakan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yüreklerinde "Milli Görüş"ün kanının dolaştığını ve bu kutlu yürüyüşte baş eğmeyeceklerini söyledi.

"Milli Görüş" lideri Necmettin Erbakan'ın "İman varsa imkan da var" sözünü hatırlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Bir ölür bin doğarız her düşüşte. Ümmetin iradesi seninle mühendis olur, kutlu davada ancak kutlu havadis olur. Şehit sancaktarım, bu sancak düşmez yere. Bıraktığın kardeşlik ebedi emanettir. Bazı yıldızlar vardır, yol gösterir sehere. Selamın üzere hocam. Yolumuz selamettir. Şehadet arzularsak bu dava, dava olur."

Kongre hakkında konuşan Erbakan, "Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin şehri, Sultan Fatih'in şehri, cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'ın şehri, Merkez Efendi Hazretlerinin şehri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin şehri, Hazreti Yuşa Aleyhisselamın şehri, merhum liderimiz Erbakan Hocamızın şehri, dünyanın başşehri, Osmanlı payitahtının İstanbul'umuzun birinci olağan il kongresi hayırlı ve mübarek olsun. İstanbul'umuza Milli Görüş sancağını yeniden, en yüksek burçlara dikmemize vesile olsun inşallah." diye konuştu.

Parti teşkilatlarına yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Erbakan, kendilerini şuurlandıran, "Milli Görüş" davasını öğreten, dava adamı merhum liderleri Erbakan Hoca'yı rahmetle andığını dile getirdi.

Salonu dolduran kişilerin kutlu, şerefli bir topluluk olduğunu vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün Sinan Erdem'i dolduran bu topluluk 21'inci asırda hakkın safının Serdengeçti'leridir. Gazze'de Abdullah, açlıktan kemikleri sayılan Somalili İbrahim, anne babası katledilmiş Arakanlı yavrular, Ege'de, Akdeniz'de boğulan Aylan bebekler, yalın ayak buz üzerinde ekmek dağıtan kamyonun peşinden koşan minicik yavrular için yola çıkmış bir topluluktur. İşte bu nedenle şereflidir, işte bu nedenle kutludur."

Sağlık, güvenlik ve ekonomi konularındaki uygulamaları eleştiren Erbakan, iktidara geldiklerinde bu sorunları çözeceklerini söyledi.

Küçükçekmece'de yaşanan cinsel istismar olayına değinen Erbakan, suçlulara verilen cezaların vicdanları rahatlatması gerektiğini ve Avrupa Birliği'nin bir kenara bırakılarak idam cezasının gelmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin şu anki durumunu eleştiren ve bu durumdan kurtuluşun yeniden "Milli Görüş" ruhuna dönmekle mümkün olduğunu savunan Erbakan, "Ülkemiz bu noktadan ancak eğitim ve üretim seferberliği ile kurtulur. Sihirli kelimeler bunlar. Kaliteli eğitim, kaliteli katma değerli üretim. İhracatı artırmak, işsizlikten kurtulmak, yüksek teknoloji ürünü üretmek, borçtan kurtulmak, dış ticaret açığını kapatmak, borç faizinden kurtulmak, refahın artması ve Türk Lirasının döviz karşısında ezilmekten kurtulması da buna bağlı. Topyekun kalkınma ve kurtuluş için topyekun eğitim ve üretim seferberliğini başlatacağız. Mesele çok basit. İki şey yapacağız. İnsan yetiştireceğiz ve ürün üreteceğiz. Nasıl insan? Ahlaki, manevi ve bilimsel kalitesi yüksek insan. Nasıl ürün? Yüksek katma değerli ürün. Bu seferberlik için gereken kaynağı da borçla, faizle, vergiyle değil, milli kaynak paketleriyle bulacağız." ifadelerini kullandı.

Kongrede tek aday olan Hüseyin Terzi, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı oldu.

Terzi, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Muhabir: Hüseyin Kulaoğlu