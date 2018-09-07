Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evine düzenlenen operasyonda tutuklu yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda tahliye edildikleri belirlenen 10 kişi, yeniden örgütlenmek için toplantı yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evinde her hafta bir araya geldiklerini belirledi.

Şüphelilerin yeniden toplantı yapacağını tespit eden ekipler, bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenler F.S.E, A.K, Ş.M, M.Ö, memur E.M.B. ve belediye çalışanı Ö.F. ile esnaf M.G, işçi M.S, iş adamları M.Z.G. ve M.A. yakalandı.

Toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan 10 şüphelinin, tutuklu yargılandıkları FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda cezaevinden tahliye edildikleri, tutuksuz yargılanmalarının sürdüğü, buna rağmen örgütle bağlarını devam ettirdikleri belirlendi.