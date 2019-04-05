Yeniden hayata tutunabilmek için organ bağışı bekliyor

MALATYA (AA) - Malatya'da karaciğer yetmezliği tedavisi gören Mahmut Sarı'ya nakil yapılabilmesi için uygun donör aranıyor.

Kayseri'de yaşayan ve aşırı yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Mahmut Sarı'ya, yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi kondu.

Hastanede tedavi altına alınan Sarı, durumunun ağırlaşması üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Karaciğer Enstitüsüne sevk edildi.

Mahmut Sarı'nın eşi İlkay Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin yaklaşık 2 ay önce eşinin rahatsızlandığını ve çalışamaz duruma geldiğini söyledi.

Hastanede tedavisi süren ve karaciğer nakil olması gereken eşi için vatandaşlardan yardım beklediklerini belirten Sarı, "Eşimin karaciğeri tamamen iflas etmiş durumda. Yaşayabilmesi için nakile ihtiyacı var. 6 çocuğumuz var. Eşime bir şey olursa ben ne yaparım. Yapılacak organ nakliyle eşim hayata tekrar tutunacak. Çocuklarım babalarına tekrar kavuşacak. Bu nedenle duyarlı vatandaşların yardımını bekliyoruz." dedi.



