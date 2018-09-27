Yeni'den Dünya Kuduz Günü açıklaması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Sağlık Müdür Vekili Dr. Adem Yeni, kuduzun 150'den fazla ülkede görülen ve aşı ile önlenebilir viral bir hastalık olduğunu belirtti.

Yeni, Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 59 binin üzerinde insanın kuduz nedeni ile hayatını kaybettiğini aktardı.

Kuduz virüsünün merkezi sinir sistemini enfekte ederek ölüme yol açan bir enfeksiyon etkeni olduğuna dikkat çeken Yeni, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Olguların çoğu Asya ve Afrika kıtasında görülmektedir. Kuduz, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olup tilki, kurt ve çakal gibi yabani memeliler ile köpek, kedi, inek, koyun, keçi ve eşek gibi evcil memeli hayvanlarda görülmektedir. İnsan bulaşlarının yüzde 99'undan fazlasında kaynak kuduz köpeklerdir. Kuduzun başlıca bulaşma yolu enfekte hayvanların ısırması veya tırmalamasıdır. Ayrıca, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalardan da enfekte olmuş hayvanın salyası ile de bulaşabilir. Kuduz hastalığına ilişkin belirtiler görülmeye başladığında, hastalık hem insanlar, hem de hayvanlar için ölümcüldür. Ancak riskli temas sonrasında gerekli tedbirler ivedilikle alındığı zaman hastalığı önlemek mümkündür. Köpek ve kedilerin her yıl aşılanması hastalığın insanlara bulaşının engellenmesi açısından son derece önemlidir. Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz."

Yeni, yukarıda sayılan hayvanlar tarafından ısırıldığında, ya da tırmalandığında yara yeri hemen bol su ve sabunla en az 15 dakika süreyle yıkanmalı ve sonrasında hemen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini anlattı.

Hekim tarafından kuduz aşısı yapılması uygun görüldüğünde aşıların zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılmasının önem taşıdığına değinen Yeni, hastalığının belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavisi mümkün olmadığından ve genellikle ölümle sonuçlandığından kuduz şüpheli temas durumunda özellikle yara bakımıyla kuduz aşısı ve kuduz antiserumu uygulamalarının hayat kurtarıcı olduğunu kaydetti.