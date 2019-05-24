Yeniden atan Rektör Karakaya'yı üniversite personeli karşıladı

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, görevine yeniden atadığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü (KAEÜ) Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite personeli tarafından karşılandı.

Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi'ndeki rektörlük binası önünde yaptığı konuşmada, KAEÜ'nün bölgesinde lider olma yolunda önemli adımlar attığını belirterek, 4 yıllık rektörlük görevi süresince üniversitenin fiziksel gelişimi, akademik yapılanması ve eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Türkiye'deki üniversiteler arasında çok iyi bir konuma geldiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında “Tarım ve Jeotermal” alanında pilot üniversite seçilerek Türkiye’deki üniversitelere model olma yolunda önemli çalışmalar yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan Türkiye’nin ilk ve tek devlet üniversitesi olarak 2015 yılında başlattığımız kalite yolculuğumuzda başarıya ulaşarak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde kaliteyi kurum kültürü haline getirmiş bulunmaktayız.

Akademik, idari kadrolarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte bir aile olabilmeyi başardığımız bu süreçte mükemmeli hedeflemiş bulunmaktayız. Sistemli, önünü görerek ve planlanmış bir şekilde yoluna devam etmektedir. Rektörlük görevine ikinci defa atanmam konusunda verilen bu onurlu kararın üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerken, beni bu göreve layık görüp teveccühü esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, YÖK Genel Kurul Üyelerimize, üniversitemiz yönetimine, tüm akademik ve idari personelimize, kurum kuruluş yöneticilerine ve değerli Kırşehir halkına bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."