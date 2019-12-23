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Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı
Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelesine tepki gösterdi.
Genel 23.12.2019, 16:34
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasını sosyal medya hesabından eleştirmişti.
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