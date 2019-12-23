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Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı

Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelesine tepki gösterdi.

Genel 23.12.2019, 16:34
Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı
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ANKARA (AA) - Din değiştirip 2009'da Müslüman olan Williams, Twitter'dan "Uygurlar" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ekonomik menfaatleri insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar." ifadesine yer verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasını sosyal medya hesabından eleştirmişti.

#dünya
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