Yeni yılın ilk evlilik teklifi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de romantik sevgili yeni yılın ilk dakikalarında 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

Ticaretle uğraşan Fatih Gencer, Cumhuriyet Meydanında diz çökerek cebinden çıkardığı tek taş yüzük ile Gözde Arız'a evlenme teklifinde bulundu.

Sürpriz evlenme teklifi karşısında duygulanan Arız, erkek arkadaşına "Evet" diyerek yanıt verdi.

Damat adayı Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır tanıştıklarını ve 2018 yılının ilk dakikakalarında böyle bir teklifte bulunmaya karar verdiğini söyledi.

Vatanına, milletine ve milli değerlerine bağlı evlatlar yetiştirmek için bu yola çıktıklarını belirten Gencer, birbirlerini çok sevdiklerini ve 2018 yılının kendileri için başlangıç olmasını istediklerini kaydetti.



