Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale ve Niğde'de 2018 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2 yıllık evli olan Yakup ve Betül Öztaş çiftçinin ilk çocuğu, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gözünü açtı.

Saat 00:03'te dünyaya gelen ve Mehmet ismi verilen bebeğe ilk hediye İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli tarafından verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Benli, bebeğin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni yılın ilk doğumu gerçekleşmiş bulunmaktadır. Öztaş ailesine, Yakup beye ve eşine bebekleriyle birlikte hayırlı, mutlu bir ömür diliyoruz. Biz de kendilerini tebrik ettik. Rabbim uzun, sağlıklı bir ömür nasip etsin." dedi.

Baba Öztaş da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.





- Bebeğin ismini AK Parti Niğde Milletvekili Kavaklıoğlu verdi





Niğde Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Kadın Doğum Polikliniğine dün saat 17.30'da başvuran Soner-Mukaddes Kuzucu çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında sezaryanla bir erkek çocukları oldu.

İsmini Eymen koydukları 3 kilo 900 gram ağırlığındaki bebek, hastanenin ve yeni yılın ilk bebeği oldu. Bebeğin ismini ise hastaneyi ziyaret eden AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu kulağına ezan okuyarak verdi.



Çocuğun babası Soner Kuzucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk dakiklarında baba olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Çocuğu ziyaret edenlere teşekkür ettiğini belirten Kuzucu, "2018 yılı vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çocuğumuz da vatana millete karşı güzel bir çocuk olur. Çok mutluyum heyecanlıyım, inşallah ömrü de kaderi de güzel olur. Yeni yılın ilk bebeği, çok şanslıyız." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise Milletvekili Kavaklıoğlu'nun ismini koyduğu bebeğin vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını diledi.

Bebeğe, Kavaklıoğlu ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek birer çeyrek altın taktı.





- Kırıkkale'de yeni yılın ilk bebekleri "Zeynep Dila" ve "Emine Erdoğan" oldu





Kırıkkale'de dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye edildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni yılın ilk dakikalarında doğum yapan Semra Tür'ün bebeği Zeynep Dila Tür ve ve Songül Barış'ın bebeği Emine Erdoğan Barış'a altın taktı.

Haktankaçmaz, hastane çalışanlarına da karanfil hediye etti.

Vali Haktankaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için 2018'in 2017 yılından daha güzel olmasını temenni etti.

Haktankaçmaz ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi, Kırıkkale-Ankara karayolu yol uygulamasında bulunan ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.