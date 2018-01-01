Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

ANKARA (AA) - 2018 yılına girilmesinin ardından hastanelerde, yeni yılın ilk bebekleri de dünyaya gözlerini açtı.

Mersin Şehir Hastanesi'nde 2018'in ilk bebeği

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Şehir Hastanesi'ne 23.10'da başvuran Süleyman-Hülya Dündar çiftinin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocukları oldu.

İsmini Mehmet Emin koydukları 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebek, hastanenin ve yeni yılın ilk bebeği oldu.

Anne Hülya Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği ocak ayının ilk haftası beklediklerini ancak yeni yılın ilk bebeği olması nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hastane görevlilerine teşekkür eden Dündar, "Yeni yılın ilk bebeği bizim bebeğimiz oldu. Çok heyecanlandım. Ben sezaryen istiyordum ancak sağ olsun görevliler normal doğuma ikna ettiler ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdim. İlk bebeğim yeni yılın ilk çocuğu oldu." dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

Siirt'te yeni yılın ilk bebeği

Siirt'te 2018 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Siirt Devlet Hastanesinde Çayan ve Yakup Ay çiftçinin 2'nci çocuğu, saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

Sezaryenle 3 kilo 160 gram bir kız bebek dünyaya getiren Çayan Ay, yeni yılda bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Henüz ismi konulmayan bebeğe ilk hediyesi, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yasin Güney tarafından verildi.

Batman'da çeyrek altın

Batman Valisi Ahmet Deniz, yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın hediye etti.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2017 yılının en son doğan bebeği Bahar-Gökhan Güvenmiş çiftinin, 30 dakika sonra yeni yılın ilk bebeği ise İbrahim-Müyaser Atsan çiftinin doğan bebeği oldu.

Hastaneye gelen Vali Deniz, aileleri tebrik ederek, bebeklere çeyrek altın hediye etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Deniz, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Barış ve kardeşlik içerisinde, sorunsuz, sıkıntısız bir yıl olsun istiyoruz. İlk ve son bebeklerimizi ziyaret ettik. Biri kız diğer erkek iki çocuk dünyaya geldi. Rabbim onlara uzun ömürler versin. Huzur olunca her şey daha güzel oluyor. 2018 yılı 2017 yılından inşallah daha huzurlu olacak. Huzur olunca da herkes mutlu olacak. Tüm çabamız halkımızın huzur ve güvenliği için." diye konuştu.

Vali Deniz daha sonra hastane personelinin de yeni yılını kutladı.

Elazığ'da 2018 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Harput Kampüsü Doğum Servisi'nde, Ahmet ve Kadriye Gencer çiftinin 5'inci çocuğu saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi. Gencer çifti bebeklerine "Yusuf" adını verdi.

Kentte yılın ikinci bebeği ise Yusuf bebekten 1 dakika sonra dünyaya gelen Nizamettin ve Emine Çelik çiftinin 4'üncü çocuğu oldu. Çelik çifti, 3 kilo 300 gram doğan bebeklerine "Hatice" ismini koydu.

Yusuf bebeğinin annesi Kadriye Gencer, 5'inci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "2018 yılının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bebeğimizin de vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyorum." dedi.

Baba Ahmet Gencer ise daha önce 4 kez baba olmasına rağmen bebeği kucağına alırken heyecanlı olduğunu belirterek, "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin." diye konuştu.

Hatice bebeğinin annesi Emine Çelik'de 4'üncü kez bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Baba Nizamettin Çelik ise yeni yılın tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunarak, "Yeni yılda 4'üncü çocuğumuz, kız çocuğu oldu. Daha önce 3 çocuğum vardı, 2 erkek, 1 kız. Şimdi 2 erkek 2 de kız oldu. Rabb'im vatana, millete hayırlı bir evlat eylesin, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Başkentte yeni yılın ilk bebeği "Alperen Kaan" oldu

Başkentte, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Alperen Kaan" adı verildi.

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen doğumla Asuman ve Yunus Uzuncakara çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. "Alperen Kaan" adı verilen erkek bebek, 3 kilo 540 gram doğdu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Alperen Kaan bebeğin yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açtığını bildirerek, "İnşallah vatana millete hayırlı ve sağlıklı bir evlat olarak büyür, güzel bir eğitim alır. Biz her zaman için bebeğimizi takip edeceğiz." dedi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Üstün, anne Asuman Uzuncakara'nın da gayet sağlıklı olduğunu ve doğumdan sonra bebeğine anne sütünü verdiğini ifade etti.

Anne Uzuncakara, üçüncü çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, doktorlara teşekkür etti.

Farklı duygular yaşadığını belirten Yunus Uzuncakara da çocuğunun vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını temenni etti.

Başhekim Prof. Dr. Üstün, bebeğe altın hediye etti.

Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği "Emine Sümeyye"

Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeğinin adı "Emine Sümeyye" oldu.

Hürü Melek Alyaz, saat 00.02'de Necip Fazıl Kadın Doğum Hastanesinde gerçekleşen normal doğumla bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Orhan ve Hürü Melek Alyaz çiftinin 4'üncü çocuklarının adı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve kızının ismi oldu.

Baba Orhan Alyaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce dünyaya gelen erkek çocuğunun adının da Tayyip Burhan olduğunu belirtti.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden baba Alyaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için eşinin ve kızının adını çocuğumuza verdik. Yeni dünyaya gelen kızımızın adını 'Emine Sümeyye' koyduk." diye konuştu.

Anne Hürü Melek Alyaz ise 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kahramanmaraş Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 2018'in ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeğin ailesine hayırlı olsun demek için geldiklerini söyledi.

Suriyeli annenin bebeği Diyarbakır'da yılın ilk bebeği oldu

Diyarbakır’da 2018 yılının ilk bebeği, Suriyeli Selma ve Ahmet Muhammed çiftinin “Halit” isimli bebeği oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Selma Muhammed, 00.00'da normal doğumla 2 kilo 800 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeğe "Halit" ismini verdiklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Sait Avar, doğan yılın ilk bebeği "Halit"e çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti.

Avar, bebeğin ailenin beşinci çocuğu olduğunu ifade ederek, "İsmini Halit koydular. Allah bağışlasın. 2018 yılının bütün İslam alemine özellikle komşumuz Suriye'ye huzur getirmesini niyaz ediyorum. Allah ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın, düşmanlarımıza fırsat vermesin." dedi.

Türkiye’de yaşamaktan memnun olduklarını vurgulayan 25 yaşındaki Suriyeli anne Muhammed, "Beş yıldır Türkiye’deyiz. Halep’ten geldik. 2018 yılında Suriye’deki savaşın sona ermesi için dua ediyoruz. Huzur, barış ve muhabbet olan bir yıl olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık Hizmetleri Diyarbakır Şubesi Komuta Kontrol Merkezi'ni de ziyaret eden Avar, çalışanların yeni yılını kutladı.