Yeni yılda termal otele yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Karaderili Şirketler Grubu'nun işlettiği Kütahya Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yılbaşı tatilini yüzde 95 doluluk ile geçireceklerini belirterek, "Emet ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde tatil geçirmek isteyen ailelerimizi tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı tatili değerlendirmeleri başladı.

Stres atıp doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen tatilciler için mevsim itibarıyla termal oteller öne çıkıyor. Ayrıca yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkati çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu'nun işlettiği 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare doğa içerisindeki Kütahya Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yeni yıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesini yakaladığını belirterek, "Geçtiğimiz haftaki rezervasyonlar ile yeni yıl tatilini bir hafta öncesinde yüzde 95 doluluk oranı ile geçireceğimizi netleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ülkenin dört bir yanından konuklarının olacağını ve yeni yıl tatilini yoğun geçireceklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Emet ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde tatil geçirmek isteyen ailelerimizi tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız. Lokasyon ve 4 farklı termal su, büyükşehirlerin stresinden uzakta, 100 bin metrekare doğa ile iç içe, organik ürünlerden oluşan Osmanlı Mutfağı ağırlıklı restoranlarımız ve Yosun Havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor."