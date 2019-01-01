Yeni yıla elleri tetikte girdiler

MARDİN/MUŞ (AA) - Terörle mücadelede Mehmetçiğe büyük destek veren güvenlik korucuları yılbaşında da elleri tetikte nöbet tuttu. Muş'ta da başarılı operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, 2019 yılına elleri tetikte nöbet tutarak girdi.

Mardin'de kırsal alanda güvenlik korucuları, yeni yılı alilerinin yerine üs bölgelerinde arkadaşlarıyla nöbet tutarak karşıladı.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Ömerli ilçesinde Hop Geçidi mevkisinde yeni yıla saatler kala nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Burada güvenlik korucuların yeni yılını tebrik eden Kandemir, AA muhabirine, korucuların zorlu şartlara rağmen görevini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

Korucuların 1986'dan bu yana 2 bin 800'e yakın şehit verdiğini kaydeden Kandemir, Türkiye genelinde 55 bine yakın güvenlik korucusunun görev yaptığını kaydetti.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiklerini vurgulayan Kandemir, "Milletimizin huzurlu bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Güvenlik korucusu Aziz Demirtaş ise yeni yılın huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Askerimiz ve polisimizle hep omuz omuzayız. Milletimizin gözü arkada kalmasın, her zaman görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Korucu Celalettin Çakas da yeni yıla görevlerinin başında girdiklerini işaret ederek, şunları kaydetti:

"27 yıldır Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmaktayım. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Yeni yılda görevimizin başındayız ama her şeyden önce vatanımız geliyor."

Mecid Başçı da yılbaşında vatan nöbetini tutmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Vatan nöbeti her şeyden daha önemli. Kanımızın son damlasına kadar terörle mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Mehmetçik, yeni yıla elleri tetikte girdi

Muş'ta başarılı operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, 2019 yılına elleri tetikte nöbet tutarak girdi.

Dondurucu soğuğa rağmen fedakarca görevini sürdüren Hasköy Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Mehmetçik, yeni yıla vatan savunmasında girdi.

Terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılıkla da mücadele eden Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat görevinin başından ayrılmıyor.

Korkut İlçe Jandarma Komutanlığında görevli ekipler de yeni yılda vatandaşların huzur ve güvenliği için yol kontrolü yaptı.

Yol uygulamasında vatandaşların yeni yılını da kutlayan güvenlik güçleri, onları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kontrollerde eğitimli narkotik köpeği "Atak" da bulundu.

Yeni yıla nöbet tutarak giren Jandarma Er Adem Tekit, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere herkesin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmesini temenni etti.

Tekit, "Silah arkadaşlarıma yeni yılda mutlu ve başarılı görevler diliyorum. Yeni yılda ailemin yanında olmadığım için üzülmesinler, burada vatani görevimi yapmaktayım." dedi.

Yeni yıla vatan savunmasında "merhaba" dedilerSiirt'te, İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler yeni yılı vatan savunmasında karşıladı.Kent merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Sağırsu Jandarma Komutanlığı önünde Siirt-Şırnak kara yolundaki kontrol noktasında yeni yılı karşılayan askerler, vatandaşlara ikramlarda bulundu.Kimlik kontrolü ile sürücülere alkol testi uygulayan Mehmetçikler, ayrıca pusu görevi yaptı.Jandarma Kıdemli Üsteğmen Muammer Selçuk Yılmaz, görev öncesi askerlere yönelik konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.Bu gece kendilerine verilen pusu görevini en iyi şekilde icra edeceklerini belirten Yılmaz, "Siirt halkının huzur ve güveni diğer günlerde olduğu gibi 2019 yılına girdiğimiz bu dakikalarda yine bizlere emanet. Unutmayın ki bizler bu görevi icra ederken Türk halkı sizinle gurur duyuyor olacak. Onların güvenini yüreğinizde hissedin. Bizler bu ülkede son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Öte yandan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, merkezi telsiz sisteminden askerler için yeni yıl mesajı verdi.