Yeni yıla doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve CHP Kırşehir Belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeci, mesajında, acısıyla, tatlısıyla, hüzünleri ve mutluluklarıyla bir yılın geride bırakıldığını ifade etti.

Umutların tazelendiği yeni bir yıla girildiğini vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"2019 yılı hem şehrimiz hem ülkemiz için son derece önemli bir yıl. On yıl boyunca size ve şehrimize kazandırdığımız sayısız hizmetlerin oylanacağı önemli bir seçimin arifesindeyiz. İnşallah bir beş yıl daha yeni vizyon, yeni projelerle sizlerle birlikte şehrimizi geliştirmek ve güzelleştirmek istiyoruz. Bunun için söz sizde. 2019’un hem sizin hem aileniz hem de bütün sevdiklerinizle birlikte, ülkemizde ve dünyada barışın konuşulduğu güzel, mutlu, huzurlu, başarılı bir yıl olarak geçmesini temenni ediyor, hepimizin yeni yılını kutluyorum."

Selahattin Ekicioğlu da bu yılın, yaşanan tüm acılara rağmen adalet, özgürlük, demokrasi ve daha yaşanılabilir bir Kırşehir arayışlarının toplumsal bir talep olarak kökleşmesinin sağlandığı bir yıl olduğunu ifade ederek, 2019'un da bu gayretlerin devamı için umut dolu olduklarını belirtti.



