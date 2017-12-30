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Yeni yıla doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Çalışkan, mesajında, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.Geleceğe dair umutlarını ve memlekete hizmet...

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:34
Yeni yıla doğru
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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Geleceğe dair umutlarını ve memlekete hizmet etmek adına heyecanlarını bir an bile yitirmeden, huzur içerisinde yeni bir yıla hazırlandıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti.

"Karaman Belediyesi olarak 2017 yılını da yatırım, proje ve hizmetlerle dolu bir yıl olarak geride bırakıyoruz. Geride bıraktığımız yıl içerisinde ulaşım, sosyal ve yeşil alan, alt ve üst yapı, sosyal projeler gibi birçok alanda önemli çalışmalar ortaya koyduk. Karaman'a ve ülkemize daima hizmet ederek, vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve daha yaşanabilir bir kent için sürdürdüğümüz hizmet aşkı, yeni yılda da devam edecek. İnşallah 2018 yılı da yatırım ve hizmetlerle dolu bir yıl olacak.

Öncelikle, 2018 yılının, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde, barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli ve huzurlu, sağlık, afiyet içinde geçmesi; tüm dünyada acıların üzüntülerin bir yıl olması, gönülden temennimdir."


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Karaman
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