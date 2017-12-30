Yeni yıla doğru

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acehan, mesajında, Çubuk'un doğal güzellikleri ve tarihi geçmişini koruyarak, geleceğini inşa etmeye devam edeceğini belirtti.

Pek çok hizmeti ilçeye kazandırdıklarını aktaran Acehan, "Geçtiğimiz yıl, 6 projeyi ilçemize kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu kalıcı eserlerimiz, inşallah kısa sürede tamamlanarak, halkımızın hizmetine sunulacak." ifadesini kullandı.

Acehan, ülke ve ilçenin daha aydınlık yarınlara kavuşması için herkese önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "Eserlerin yükseldikçe, vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüme sebep olması, amacımıza ulaştığımızın en güzel göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.