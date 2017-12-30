Yeni yıla doğru

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaşar, mesajında, 2018 yılının Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Terörün son bulduğu, birlik ve beraberliğin güçlendiği bir yıl temennisinde bulunan Yaşar, şunları kaydetti:

"Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2018 yılı, insanlık için acıların yaşanmadığı, demokrasi ve refahın yükseldiği bir yıl olsun. Yeni yıl umutlarımızın başlangıç yılı olsun. 2018 yılında da dört yıldır Yenimahalle'de çalışma arkadaşlarımla yürüttüğümüz insan odaklı hizmet anlayışını sürdürmeye, Yenimahalleli hemşehrilerimin ihtiyaç ve taleplerine yönelik hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Altyapıdan çevreye, sosyal hizmetlerden kültür ve sanata kadar Cumhuriyet'in başkentine yakışır hizmetleri ve projeleri hayata geçireceğiz. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."