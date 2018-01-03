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"Yeni yıla alışveriş yaparak girdik"

- 31 Aralık 2017'de en fazla satış gece saatlerinde yapıldı. 2018'i alışveriş yaparak karşılayan kullanıcılar yılbaşı gecesi en çok bebek bezi, bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır deterjanı ve akıllı LED TV aldı

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:39
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İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor verilerine göre, yeni yıla girilmesine saniyeler kala siteden yapılan alışveriş devam etti.

GittiGidiyor, yılbaşı gecesinin ve yeni yılın ilk gününün satış verilerini açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2017'de en fazla satış gece saatlerinde yapıldı. 2018'i alışveriş yaparak karşılayan kullanıcılar yılbaşı gecesi en çok bebek bezi, bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır deterjanı ve akıllı LED TV aldı. 2017'de satılan son ürün cep telefonu, yeni yılda satılan ilk ürünler ise bulaşık deterjanı ve derin dondurucu oldu. Yeni yılın ilk sabahında ise kullanıcılar en çok bitki çayı, ardından çamaşır deterjanı ve bebek bezi satın aldı.

31 Aralık 2017 saat 23.59.56'da GittiGidiyor aracılığıyla İstanbul'dan Konya'ya cep telefonu satıldı. 2018'in ilk satışları İstanbul'dan yapılırken, saat 00.00.06'da bulaşık deterjanı ve 00.00.08'de derin dondurucu satıldı.

31 Aralık 2017'de saat 18.00 itibarıyla artmaya başlayan satışlar saat 23.00'te o günün ortalama satış hacminin yüzde 60 üzerine çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı.

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GittiGidiyor
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