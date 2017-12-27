Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

"Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından düzenlenen "Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri"ni kazanan isimler belli oldu.Genel Başkan Mustafa Argunşah, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Aralık Cuma günü...

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:23
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından düzenlenen "Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri"ni kazanan isimler belli oldu.

Genel Başkan Mustafa Argunşah, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Aralık Cuma günü İlber Ortaylı'nın "Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Kudüs" konulu konferansa katılacağını belirtti.

Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödüllerini kazanan isimleri de açıklayan Argunşah, ödülleri kazanan kişilerin İlber Ortaylı, Mehmet İnbaş, Yavuz Selim Demirbağ, Veli Altınkaya, Faruk Yaman, İlhan Çıtak olduğunu kaydetti.

Konferanstan önce Faruk Yaman'ın, "Kayseri Kartpostalları" sergisinin açılacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim