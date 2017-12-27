KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından düzenlenen "Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri"ni kazanan isimler belli oldu.
Genel Başkan Mustafa Argunşah, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Aralık Cuma günü İlber Ortaylı'nın "Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Kudüs" konulu konferansa katılacağını belirtti.
Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödüllerini kazanan isimleri de açıklayan Argunşah, ödülleri kazanan kişilerin İlber Ortaylı, Mehmet İnbaş, Yavuz Selim Demirbağ, Veli Altınkaya, Faruk Yaman, İlhan Çıtak olduğunu kaydetti.
Konferanstan önce Faruk Yaman'ın, "Kayseri Kartpostalları" sergisinin açılacağı bildirildi.