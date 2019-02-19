Yeni Toyota Corolla Ordulu sahibine verildi

ORDU (AA) - 12. nesil yeni Toyota Corolla, Ordu'daki ilk sahibine teslim edildi.

Dünyada üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne 46 milyondan fazla tercih edilen Corolla'nın 12. neslinin sahibine teslimi için Ordu Toyota Plaza Akten'de tören düzenlendi.

Toyota Plaza Akten Satış Temsilcisi Nazlı Ekiz, törende yaptığı konuşmada, uzun zamandır bu anı beklediklerini söyledi.

Hem kendilerinin hem de müşterilerin büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını anlatan Ekiz, "Toyota'nın misyonu her zaman en iyi otomobilleri üretmek ve markamızı Türkiye'nin en sevilen markası yapmaktır. Türkiye'de üretilecek Corolla'nın yükselen bu hedefte kilit rol oynayacağına inanıyorum." dedi.

Yeni Corolla'nın anahtarını alan Ordulu Mustafa Altıntaş, Toyota kalitesini yaşayacak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yeni Corolla'nın insanı hayran bırakan yeni stilinin çok etkileyici olduğunu kaydeden Altıntaş, "Bu yeni tasarıma Corolla'nın tüm dünyada bilinen üstün avantaj ve özellikleri de eklenince ortaya böylesine mükemmel bir otomobil çıkmış. Tüm bu özelliklere sahip mükemmel bir otomobili olan Toyota Corolla'ya sahip olmak çok prestijli olacak." diye konuştu.