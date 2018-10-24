Yeni Sanayi Projesi

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde yapımına başlanan Küçak Sanayi Sitesi projesinde inşaat çalışmaları sürüyor.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, projeyi yerinde inceleyerek bulunarak yetkileriden bilgi aldı.
Yazgı, TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen bin 620 işyerinden oluşan projenin, Türkiye'de örnek projeler arasında yer aldığını söyledi.
Yazgı, uzun yıllardır beklenen projenin 2019 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini de sözlerine ekledi.