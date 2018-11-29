Yeni Prius Los Angeles'ta görücüye çıktı

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın ilk akıllı ve elektrikli dört çeker sistemi Hybrid AWD-i’nin kullanıldığı 2019 model yeni Toyota Prius, ilk kez Los Angeles Otomobil Fuarı’nda gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, ilk hibrit modeli olan Prius ile otomobil endüstrisinde yeni bir adım daha attı.

Toyota’nın ilk akıllı ve elektrikli dört çeker sistemi Hybrid AWD-i’nin kullanıldığı 2019 model yeni Toyota Prius, ilk kez Los Angeles Otomobil Fuarı’nda gösterildi. Yenilenen Prius, çekici tasarımı, yüksek teknolojisi ve üstün performansıyla öne çıkarken, yeni elektrikli dört çeker sistemi, şimdi çok daha güvenli sürüş ve üst düzey yol tutuşu sağlıyor.

Bugün 13 milyona yaklaşan hibrit otomobil satış adedi ile erişilmesi zor bir rekorun sahibi olan Toyota’nın öncü modeli Prius’un yeni jenerasyonunda yüksek torklu bir elektrik motoru kullanıldı.

Kalkış anında 10 kilometre/saat hıza kadar otomatik olarak çalışan sistem; kar, buz ve kaygan zemin gibi düşük yol tutuş şartlarını tespit ettiğinde ise 10-70 kilometre/saat hızları arasında devreye giriyor. Kompakt ve hafif elektrikli dört çeker sistemi, konvansiyonel sistemlerdeki gibi merkezi diferansiyel ya da önden arkaya tahrik mili gerektirmediğinden bagaj alanından feragat edilmesinin önüne geçiyor.

Hybrid AWD-i modeli, soğuk havalarda üstün performans gösterecek yeni, kompakt nikel metal hibrit bataryaya sahip bulunuyor. Önden çekişli versiyonda ise yeni lityum iyon hibrit batarya yer alıyor.





- Yenilenen Prius’un tasarımı da daha ilgi çekici hale getirildi





Toyota’nın yeni global mimarisi TNGA’yı kullanarak sürüş deneyimini çok yüksek seviyelere taşıyan Prius, dinamik bir performans ve alçak ağırlık merkeziyle şimdi çok daha üstün bir yol tutuş sunuyor.

Yenilenen Prius’un tasarımı da daha ilgi çekici hale getirildi. Keskin, ince yeni far grubu, aracın akıcı ve geniş hatlarını daha da vurguluyor. Aynı şekilde güncellenen tampon da daha dinamik bir silüetin ortaya çıkmasını sağladı. Prius’un kabini de güncellenerek sürüş deneyimi daha ileriye taşındı. Yüksek kaliteye sahip malzemelerin yanı sıra daha büyük akıllı telefonlar için ayrılan kablosuz akıllı telefon şarj bölümü, daha sezgisel ve hızlı çalışan Toyota Touch 2 dokunmatik ekran gibi özellikler yeni Prius’ta yer alıyor.

Çevre dostu özellikleri, yakıt ekonomisi, donanımı ve konforlu sürüşüyle dikkati çeken yeni Toyota Prius, Los Angeles Fuarı’nın ardından Avrupa’daki otomobil tutkunlarıyla ilk kez 18 Ocak 2019’daki Brüksel Otomobil Fuarı’nda buluşacak.