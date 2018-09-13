Yeni Ordu Stadı'na kadın eli değdi

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da kasım ayında açılması planlanan Yeni Ordu Stadı'nın inşaatında görev alan 5 kadın, büyük bir projenin parçası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan 20 bin seyirci kapasiteli ve 150 milyon lira maliyetli yeni stadın projesinin yapımını üstlenen yüklenici firmada mimar Büşra Karaca, inşaat mühendisi Kübra Yeşilyurt, iş güvenliği uzmanları Çiğdem Polat ve Nurefşan Aydoğan ile iş güvenliği teknikeri Ceyda Yılmaz görev yapıyor.

Tüm çalışanlar gibi kadınlar da özverili şekilde, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye gayret ediyor.

Mimar Büşra Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede geçen aralık ayından bu yana görev aldığını söyledi.

Görevi gereği projenin sahaya uygulanışı ve işlenişini takip ettiğini belirten Karaca, stat inşaatının yüzde 95 tamamlandığını, çim serme işleminin ise ay sonu gerçekleştirileceğini ifade etti.

Karaca, Türkiye'de devam eden önemli projelerden birinde görev aldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, bazı zorluklarla karşılaştıklarını ancak bunların üstesinden gelmeyi başardıklarını aktardı.

Teknik bilgilerini olabildiğince inşaatta görev alan işçilerle paylaştıklarını kaydeden Karaca, şöyle devam etti:

"Yaptığımız iş dışarıdan çok zor gözükebilir. Benim de ilk işe başladığımda böylesine büyük bir projede nasıl yol alacağım yönünde endişelerim vardı ama gayret ederek hepsinin üstesinden gelmeyi başardım. Bizim gibi genç mimarlara da tavsiyemiz kesinlikle bu tür projelerden çekinmesinler. Ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Eğer onlar da mesleğini severek yaparlarsa her şekilde başarılı olur ve bir şekilde yol alırlar."

Karaca, insanların artık kadınları hayatın her alanında görmek istediğine dikkati çekerek, "Biz ilk büyük şantiye deneyimimizi burada yaşadık. Bu deneyim bizim için çok büyük bir tecrübe de oldu. Yaptığımız iş çok stresli ve yorucu ama kesinlikle tadılması gereken bir duygu." dedi.

"Problemlerin üstesinde el birliğiyle gelmeye çalışıyoruz"

Projede bir yılı aşkın süredir görev alan inşaat mühendisi Kübra Yeşilyurt ise şantiyedeki işçilerle her gün iş planlaması yaparak çalışmalarını sürdürdükleri anlattı.

Daha sonra işçilerin bu iş planlamasına uyup uymadıklarını takip ettiklerini belirten Yeşilyurt, gün içerisinde birtakım problemler çıkabildiğini, bu problemlerin üstesinde el birliğiyle gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt, büyük bir projede inşaat mühendisi olarak görev almanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Burası yaşlandığımız vakit herkese gösterebileceğim büyük bir proje. 'Benim de burada emeğim var' diyebilmek gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Bizim gibi genç mühendislerin burada yaşadığımız heyecan ve atmosferi tatmasını isterim." diye konuştu.

350 işçinin güvenliği üç kadına emanet

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nurefşan Aydoğan, inşaat alanında çalışan işçilerin güvenliğini üç arkadaş koordineli sağladıklarını ifade etti.

İşçilerin güvenliği noktasında sahada düzenli denetimler yaptıklarını, denetimler sonucunda sahada gördükleri eksikliklere anında müdahale ettiklerini belirten Aydoğan, inşaat alanında gerek çalışanlar gerek dışarıdan gelecek kişilere zarar verebilecek durumları tespit ederek, ortadan kaldırdıklarını anlattı.

Aydoğan, herhangi bir kaza olmaması için önlemleri almaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok şükür şimdiye kadar da küçük kazaların dışında ciddi bir olumsuzluk ile karşılaşmadık. 350 çalışanın iş güvenliğinden sorumluyuz. Sürekli çalışanlarımız ile irtibattayız. Eğer eksik yönleri varsa hemen uyarımızı yapıyoruz. İnşaat alanında kesinlikle baretsiz, yeleksiz, ayakkabısız ve emniyet kemersiz çalıştırmıyoruz."







