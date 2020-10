Yeni Opel Corsa fiyat ve özellikleri

YENİ CORSA BAŞLANGIÇ FİYATI 163.900 TL

ANLATILMAZ. YAŞATIR! SÜRÜŞ KEYFİNİ YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTLARI VE ALMAN MÜHENDİSLİĞİYLE BİRLEŞTİREN GELECEĞE HAZIR BİR OTOMOBİL.

HER GÜN YENİ BİR DENEYİM.

TASARIM.

GÖZ ALICI VE KUSURSUZ

Göz alıcı detayları ve kusursuz Alman Tasarımı ile Yeni Corsa her açıdan dikkat çekici.

SPORTİF VE ATLETİK

Ultimate donanıma özel sportif ve atletik tasarımıyla özel ön ve arka tamponlar, 17" Elmas Kesim jantlar ve çift çıkışlı krom egzoz ile senin için kusursuz bir tercih.

LÜKSÜ HİSSET

Yolculuğu her detayıyla yaşa! Yeni Corsa'nın geniş dijital gösterge tablosuyla hız, navigasyon ve çok daha fazlası her an gözünüzün önünde!

HER AN HEYECAN VERİCİ

Sürüş keyfini aracın içine taşıyan sportif ve çekici detaylarla Corsa'nın içindeki her an seni daha da heyecanlandıracak.

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ JANTLAR

Corsa'nın çekiciliğini özel jantlarla tamamlamak istersen 16'' ve 17'' alaşım jantlar arasında seçim senin.

TAVAN SEÇENEKLERİ

Yeni Corsa'nın siyah ya da beyaz tavanıyla şıklığını yansıtabilirsin. Ama tercihin yıldızları seyretmekse, Panoramik Cam Tavan seçeneğini unutma.

YENİLİKLER.

INTELLILUX LED MATRIX ÖN FARLAR

Sınıfında ilk olan IntelliLux LED® Matrix Ön Farlar1 sayesinde çıktığın her yolu kusursuzca aydınlat ve geniş görüş kabiliyetiyle güvenli gece yolculuklarının keyfini çıkar.

TAVAN SEÇENEKLERİ

Yeni Corsa'nın siyah ya da beyaz tavanıyla şıklığını yansıtabilirsin. Ama tercihin yıldızları seyretmekse, Panoramik Cam Tavan seçeneğini unutma.

ŞERİT KORUMA ÖZELLİĞİ İLE AKTİF ŞERİT TAKİP SİSTEMİ

Şerit Takip Sistemi (LKA)1,2 tehlikeli sürüşlere aktif tepki göstererek aracınızı şeride geri döndürür2 . Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi (LDP)2 ise aracınız şeritten istemsizce çıktığında sizi uyararak kazalara karşı önlem almanızı sağlar.

1Kullanım sırasında eller direksiyon simidinde kalmalıdır.

2Opel sürücü yardım sistemleri, sürücüyü sisteme özel sınırlar dahilinde desteklemeyi amaçlar. Sürüş görevi sürücünün sorumluluğunda kalır.

180° PANORAMİK GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

Yeni Corsa'nın 180 derece Panoromik Geri Görüş Kamerası ile dar park alanlarında bile ustaca manevra yapmak hem güvenli hem de kolay hale geliyor.

AKTİF ACİL FRENLEME SİSTEMİ (AEB)

Beklenen Yeni Corsa'dan beklenenin ötesinde güvenlik önlemleri. Yeni Corsa'nın Aktif Acil Frenleme Sistemi, araçları ve yayaları algılayarak aracı yavaşlatır ya da fren yapmasını sağlar.

ÖN ÇARPIŞMA İKAZI (FCA)

Yeni Corsa'nın Ön Çarpışma İkaz Sistemi öndeki araç ve yaya ile aradaki ideal mesafeyi ayarlayarak olası kaza riskini azaltmaya yardımcı olur.

DİJİTAL GÖSTERGE TABLOSU

Yolculuğu her detayıyla yaşa! Yeni Corsa'nın geniş dijital gösterge tablosuyla hız, navigasyon ve çok daha fazlası her an gözünüzün önünde!

MULTİMEDYA SİSTEMLERİ

Beklenen Yeni Corsa'dan göz dolduracak 10" multimedya sistemi. Apple CarPlay ve Android Auto destekli kapsamlı medya erişimiyle hiç bitmesin isteyeceğiniz keyifli yolculuklara çıkmaya hazırlanın.

ÜSTÜN KONFOR.

ISITMALI KOLTUKLAR

Sıcak bir karşılamaya ne dersin? Yeni Corsa'nın ısıtmalı ön koltukları ile kış yolculukları çok daha konforlu.

PANAROMİK CAM TAVAN

Yeni Corsa’nın panoramik cam tavanıyla gökyüzü yolculuğunuza eşlik etsin.

GENİŞLEYEN BAGAJ HACMİ

Yeni Corsa, 309 litrelik bagaj hacmiyle yolculuklarında sana eşlik etmeye hazır. Peki, ya daha fazlası? Katlanabilir arka koltukları sayesinde daha büyük planlar yapmak mümkün.

ELEKTRONİK İKLİM KONTROLLÜ OTOMATİK KLİMA

Yeni Corsa, araç içindeki sıcaklığı otomatik olarak ayarlayarak en uygun dereceyi bulur. Sana da 4 mevsim sürüş keyfini yaşamak kalır.

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ.

ROTA OLUŞTURULDU

Beklenen Yeni Corsa ile beklenmedik yolculuklara çıkma zamanı! 10'' ekranlı Multimedya Navi Pro1 ile yeni yolları keşfetmeye başla.

1Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

BİLGİ VE EĞLENCE SİSTEMLERİ

Yeni Corsa'da eğlence ve teknoloji bir arada. Apple CarPlay™ 1,3 ve Android Auto™ 2,3 uyumlu dokunmatik ekran, ses kontrolü ve Bluetooth® 4 özelliğiyle kesintisiz bir deneyim sunuyor.

DÜZ TABANLI SPOR VE ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON

Yeni Corsa’nın çok fonksiyonlu direksiyonu sayesinde kolayca hızını sabitleyebilir, en sevdiğin şarkıya ya da radyo kanalına hızlıca geçebilirsin.

BLUETOOTH® ÖZELLİĞİ

Tüm araç paketlerinin standart donanımında bulunan Bluetooth®1 özelliği yolculuğunuzu hem eğlenceli hem de güvenli hale getirerek sürüş kalitenizi arttırır.

1Bluetooth®, Bluetooth SIG inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır

SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ.

MOTOR

Beklenen Yeni Corsa’dan beklenmedik motor performansı. Dört yıl üst üste yılın motoru ödülüne sahip motor teknolojisi ve Alman kalitesini bir arada sunan Yeni Corsa, sürüş performansı ve verimlilik konularında daima önde. Benzinli veya dizel motor seçenekleri ile her zaman düşük yakıt tüketimi ve kusursuz bir sürüş vaad ediyor.

ŞANZIMAN

Beklenen Yeni Corsa'nın sportif görünümü konforla buluştu. Direksiyon arkası kulakçıklarıyla sportif sürüşe imkan tanıyan otomatik 8 ileri şanzıman1 ile keyifli sürüşler sizi bekliyor.

1100 BG ve 130 BG ile sunulmaktadır.