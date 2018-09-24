Yeni öğrencileri otogarda rektör karşıladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesini (ÇAKÜ) kazanarak şehre gelen öğrencileri otogarda rektör karşıladı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, farklı şehirlerden otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerini sabah erken saatlerde otogarda karşılayarak bir süre sohbet etti.

Öğrenci ve ailelerin sorunlarını dinleyen Prof. Dr. Ayrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018-2019 öğretim yılının ilk günü olması dolayısıyla şehre çok sayıda öğrencinin geldiğini söyledi.

Ayrancı, "Amacımız yeni gelen öğrencilerin paniğe kapılmaması, 'Nereye gideceğiz' diye bir huzursuzluk hissetmemesi ve en doğru ağızdan nerede kalabileceğini, nerede yiyebileceğini, hangi sorunlarına nasıl çözüm bulabileceğini burada arkadaşlarımızdan öğrenmesi." şeklinde konuştu.

Üniversite olarak bütün imkanları öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten Ayrancı, "Bugün de temsili olarak ilk gün ben geldim. Burada öğrencilerimizi karşılıyoruz, hasbihal ediyoruz. Sorunlarını öğreniyoruz ve eğer bir sorunları olursa bize her türlü ulaşabileceklerini ifade ediyoruz. Hepsi bize emanet. En önemli değerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız." ifadelerini kullandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanan Ali Ercan da Malatya'dan Çankırı'ya geldiğini belirterek, "Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Böyle bir şeyle karşılaştığım için gerçekten mutluyum." dedi.

Otogarda açılan ÇAKÜ standında ise il ve üniversite hakkında bilgi verilerek, broşürler dağıtıldı.

