İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu'nun (BİK) yazılı basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına yönelik, İŞKUR işbirliğiyle ikinci kez düzenlediği "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı" için başvurular başladı.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, iletişim, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, sağlık ve sosyal bilimler fakültelerinin son sınıflarında okuyan ya da bu okullardan mezun olanların katılabileceği programa başvurular, kurumun "www.bik.gov.tr" adresindeki internet sitesinden 26 Mart'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, 28 Mart Çarşamba günü saat 09.30’da Basın İlan Kurumu’nun Zeytinburnu-Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında mülakata alınacak. Sonuçlar 30 Mart'ta duyurulacak.

Program, Nisan ayında kurumun Genel Müdürlük binasında başlayacak. Programa katılmaya hak kazananlara medya tarihi, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, röportaj teknikleri ve benzeri başlıklardan oluşan dersler, uzmanlar tarafından verilecek. İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında eğitimlerini bitiren katılımcılara İstanbul’da yayımlanan gazetelerde staj ve işbaşı yapma imkanı sağlanacak.

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programının ilki 2016'da düzenlenmişti. 50 gazeteci adayı eğitimini başarıyla tamamlayarak İstanbul’daki çeşitli basın kuruluşlarında staj ve istihdam edilme fırsatı yakalamıştı. BİK Genel Müdürlüğünde düzenlenen eğitim programının gördüğü ilgi Anadolu’ya taşınarak, kurumun şubelerinin olduğu bazı illerde de uygulanmıştı.

Muhabir: Etem Geylan