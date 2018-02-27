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"Yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye ile çalışacağız"

Venezuela Dışişleri Bakanı Montserrat, uluslararası finans sisteminin ülkesine engeller çıkarması durumunda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını belirtti.

27 Şubat 2018 Salı 23:48
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CENEVRE (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, uluslararası finans sisteminin ülkesine engeller çıkarması durumunda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını söyledi.

Bakan Montserrat, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde nisan ayında yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimine ilişkin dün Cenevre'yi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmede, seçimler esnasında uluslararası gözlemcilerin görevleriyle ilgili üst düzey komisyon kurulmasını ele aldıklarını aktaran Montserrat, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçileceğine olan güveninin tam olduğunu ifade etti.

Montserrat, seçimlerin adil ve şeffaf olacağını vurgulayarak, ülkedeki muhalefet bloğu Demokratik Birlik'in 22 Nisan'da yapılacak seçimleri boykot etmesi durumunda bunun muhalefet tabanına sorumsuzluk anlamı taşıyacağını savundu.

"Küresel bankalar, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekiniyor"

ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargonun zararlarını anlatan Montserrat, küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekindiğini savundu.

Montserrat, Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesi durumunda gelecek 6 yılı ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine adayacağının altını çizdi.

Bakan Montserrat, uluslararası finans sisteminin bu dönemde Venezuela'ya engeller çıkarabileceğini belirterek, "Bu durumda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacağız." ifadesini kullandı.

İspanya ile bozulan ilişkilere de değinen Montserrat, bu ülkeyle ilişkilerin yeniden normalleşmesinin Madrid hükümetine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabir: Bayram Altuğ

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