"Yeni Medya Söyleşileri" şubat konuğu Kaan Kayabalı

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat’ın yeni söyleşi dizisi Yeni Medya Söyleşileri’nin 19 Şubat Salı günü konuğu: Onedio.com kurucusu Kaan Kayabalı olacak.

Akbank Sanat açıklamasına göre, “Yeni Medya ve Yayıncılık” üzerine yapılacak söyleşide izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verilerek etkileşimli bir tartışma formatı izlenecek.

Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde Öğretim Görevlisi olan İsmail Hakkı Polat’ın yaptığı söyleşiler; “İnsan ve Toplum”, “Kültür-Sanat”, “Para” ve “Hukuk” başlıkları ve her söyleşide konusunda uzman farklı konuklarıyla 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek.Birbirleriyle etkileşimli milyarlarca dijital ekran üzerinden zaman-mekân algısını değiştiren yeni iletişim ortamının, farklı bir yaşam alanına dönüşmekte olduğu bu dönemde Akbank Sanat, konuyu değişik bakış açılarıyla ele almak, tartışmak ve zihinlerde yeni pencereler açmak üzere Yeni Medya Söyleşilerine ev sahipliği yapıyor.