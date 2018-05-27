Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nde sona doğru

ELAZIĞ (AA) - İsmail Şen - Elazığ-Malatya karayolunun bölünmüş yola dönüştürülmesinin ardından mevcut köprünün bulunduğu noktada trafik akışını daha da rahatlatmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünce 6 Ocak 2014'te yapımına başlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nin 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamında yapılan modern köprü, ters Y şeklinde tek pilon (betonarme kule) ve maksimum açıklık olarak literatürde 4. sırada yer alıyor.

Büyük ölçüde yerli teknoloji ve iş gücü kullanılarak yapılan uzunluğu 660, pilon yüksekliği 168,5, kenar açıklığı 180, orta açıklığı 380 ve genişliği ise 24 metre olacak köprü, 4 şeritli olarak ulaşım hizmeti verecek.

İşin bünyesinde yer alan kazı ve destekleme ile nihai beton imalatları tamamlanan 2 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüplü Kömürhan Tüneli ile mevcut yol 1 kilometre kısalarak, yüksek geometrik standartlı, konforlu ulaşım ve trafik güvenliği temin edilecek, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

Gergin Eğik Askılı Kömürhan Köprüsü'nün iki aksında bulunan 168,5 metrelik pilonun 77,5 metrelik kısmı tamamlanırken, yüzde 82 fiziki gerçekleşmesi sağlanan ve toplam maliyeti 340 milyon lira olan projenin tamamlanmasını vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor.

Doğu ve batı arasındaki ulaşım rahatlayacak

Elazığ ile Malatya'nın Karakaya Baraj Gölü üzerinden bağlantısını sağlayacak olan köprü, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Orta Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan yollar üzerinde stratejik bir konumu bulunuyor.

Vatandaşlardan Gazi Sakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına başlandığı ilk günden itibaren kendilerinde büyük bir heyecan uyandıran köprü ve tünel projesinin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Ülkenin geleceği atılan her adımı büyük bir memnuniyet ve minnetle karşıladıklarını ifade eden Sakın, şöyle konuştu:

"Doğu ve batı arasındaki ulaşım hattı bu proje sayesinde daha da rahatlayacak. Mevcut Kömürhan Köprüsü'ndeki daralmadan dolayı zaman zaman aksamalar olabiliyordu. Bölge zaten heyelan bölgesi Kömürhan Tüneli vasıtasıyla bu riskinde önüne geçilecek. Ülkenin bütün yollarının genişletilerek duble yola çevrilmesi gerek ekonomik gerek zaman anlamında çok büyük faydalar sağlamıştır. Sürücüler açısından zamandan ve yakıttan tasarruf ve daha rahat bir ulaşım sağlanacak. Ülkemiz için faydalı bir proje."

"Ekonomik kalkınma siyasi istikrar vehamleleri ile sürdürülebiliyor"

Mehmet Yıldırım ise ülkenin içteki ve dıştaki tüm engellemelere rağmen ekonomik kalkınmasını sürdürmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Bu ekonomik kalkınmanın ülkede sağlanan siyasi istikrar ortamı ve yatırım hamleleri ile mümkün olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ülkedeki güzel çalışmalardan ve hizmetlerden biri. Bir ülkenin gelişmişliği ve kalkınmışlığı o ülke insanına sunulan hizmetlerin büyüklüğü ile ölçülebilir. Bu anlamda otoban şeklinde yolların, fabrikaların, demiryollarının, alt ve üst geçitlerin, köprülerin ve havalimanlarının yapılması muhakkak çok önemli. Medeniyet yol ve köprü, ülke insanına yapılan her türlü hizmet ve bu hizmetlerden insanları faydalandırmak demektir. İdarecilerimizden, bu tür hizmetleri yapan insanlardan Allah razı olsun."

Ülke 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ilerliyor

Taşkın Doğan da son 20 yılda ülkenin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydetti.

Ekonomik gelişmeye paralel olarak ülkedeki ulaşım ağında da duble yollar gibi büyük iyileştirilmeler yapıldığını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca ulaşım her zaman stratejik öneme sahip olmuştur. Tarihte Orta Asya'da Türkler ve Çinliler sürekli ticari anlamda ulaşım yolları için bayağı savaşlar vermişler. Bu anlamda ülkemizin kalkınması ve ticaretin gelişmesinde ulaşım çok önemli bir nokta. Yatırımcı üretmiş olduğu ürünlerin taşınmasında daha rahat ve ekonomik bir ulaşıma ihtiyaç duymaktadır. Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli de bu anlamda büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz, inşallah bu yatırımlar artarak devam eder ve ülkemiz çok daha iyi noktalara gelir."



